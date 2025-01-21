Трамп объявил чрезвычайное положение на границе США

Президент США Дональд Трамп объявил о введении чрезвычайного положения на южной границе страны, чтобы пресечь поток нелегальных мигрантов, сообщили в трансляции из Белого дома.

Трамп отметил важность этого решения в Овальном кабинете, когда один из сотрудников администрации сообщил ему о подаче на подпись прокламации для объявления чрезвычайной ситуации на юге.

Телеканал Fox News, ссылаясь на свои источники, сообщал, что после своей инаугурации Трамп отдаст приказ о развертывании войск на южной границе и продолжит строительство стены на границе с Мексикой.

Также по информации телеканала, это указание положит конец практике условно-досрочного освобождения мигрантов, введенной при администрации предыдущего президента Джо Байдена.

Ранее Трамп анонсировал введение режима ЧС в энергетике для снижения инфляции.