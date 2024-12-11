Гастроэнтеролог Ермакова напомнила россиянам про десять несочетаемых продуктов

Врач-гастроэнтеролог Светлана Ермакова в преддверии новогодних праздников назвала продукты, которые на самом деле не сочетаются между собой и создают тяжесть для ЖКТ. Об этом пишет KP.RU .

Первые в списке — расплавленный сыр и мясо. Как пояснила врач, желудку требуется сок разной концентрации и кислотности, чтобы переварить такое сочетание. Сделать это органу очень трудно из-за мясного жира, который мешает выработке желудочного сока. По словам специалиста, белки и жиры важно отделять, в том числе и фосфор с цинком, которые содержатся в сыре и мясе соответственно.

Неожиданной позицией стало сочетание огурцов и помидоров. Первые слишком щелочные для кислой среды вторых. В итоге из-за разного времени переваривания может возникать метеоризм и вздутия.

Картофель и мясо также не рекомендуют сочетать, по крайней мере часто. Овощ богат крахмалом, замедляющим выработку сока в желудке. В это время орган испытывает тяжесть, так как пытается переварить тяжелый животный белок при недостаточно количестве кислоты.

Также Светлана Ермакова предостерегла от употребления картофеля и помидоров, риса и рыбы.

«Все дело опять же в крахмале, которого в белом рисе в избытке. Плюс простые сахара — в рисе их содержание может составлять до 78%. Такая комбинация препятствует нормальному усвоению жирных кислот омега-3, которыми особенно богаты рыбы лососевых пород, и, в свою очередь, негативно сказывается на биодоступности важнейшего витамина D», — отметила специалист.

Однако неплохо с рыбой будет сочетаться дикий или неочищенный рис.

Также врач предостерегла от употребления на праздники водки с селедкой, сладкого с вином и шампанским, сочетания мяса с вином, алкоголя и сладких газировок, а также фруктов после насыщенного ужина.

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