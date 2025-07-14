Генсек ООН отметил полезность антироссийских санкций, анонсированных Трампом

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гуттериш, выступая на пресс-конференции, прокомментировал анонсированные президентом Соединённых Штатов Америки Дональдом Трампом новые ограничительные меры в отношении России. Он подчеркнул, что организация считает значимыми любые инициативы, которые способствуют прекращению огня. Об этом сообщает агентство Reuters.

Сегодня в понедельник, 14 июля, президент США заявил о намерении ввести дополнительные пошлины в размере 100% на товары из России, если в течение 50 дней не будет найдено решение по урегулированию ситуации на Украине.

«Нам, безусловно, необходимо немедленное установление режима прекращения огня… Все, что может внести вклад в реализацию этих целей, будет важным», — ответил Гуттериш на пресс-конференции.

Тем не менее, генеральный секретарь Организации Объединенных Наций подчеркнул, что любые действия по установлению перемирия должны быть согласованы с нормами международного права.