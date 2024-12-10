Врач Джутова напомнила про опасные супы для сердечников

Врач-диетолог Марьяна Джутова в беседе с «Газетой.Ru» рассказала про супы, которые не рекомендуется есть людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Как отметила специалист Джутова, супы помогают пищеварению и полезны для организма, если содержат качественные и не тяжелые продукты. Однако на одних жидких блюдах жить нельзя: организму необходимо и твердое питание. Только при таком условии работа желудка и кишечника будет нормализованной.

Врач предостерегла россиян от увлечения некоторыми супами, особенно, если проблемы с сосудами и сердцем.

«Крепкие мясные бульоны могут быть опасны для людей с подагрой или мочекаменной болезнью, так как содержат пурины, которые способствуют отложению солей в суставах. Также супы на жирных и острых бульонах с избытком соли могут негативно сказаться на здоровье сердца и почек», -— рассказала врач.

Специалист отметила, что полезны овощные супы и супы на «втором» бульоне без избытка специй и соли. Они содержат меньше жирных кислот и азотистых соединений. Это позволит не перегружать ЖКТ и другие системы.

Ранее сообщалось, что диетолог назвала категорически противопоказанный продукт для употребления в пищу пожилым людям.