Где запретят электровелосипеды: новые изменения в правилах движения

В Совете Федерации предложили ужесточить правила для электровелосипедов. С инициативой выступил сенатор Артем Шейкин, заявив, что такой транспорт не должен свободно передвигаться в местах массового скопления людей, пишет ТАСС .

По его мнению, электровелосипеды должны использоваться преимущественно на велодорожках. Если их нет — двигаться по краю проезжей части, в общем потоке транспорта.

Особое внимание предлагается уделить безопасности пешеходов. В людных зонах может появиться либо полный запрет на движение электровелосипедов, либо жесткие ограничения скорости.

Как отметил сенатор, соответствующие изменения уже готовит Минтранс России. Новые правила могут затронуть не только электровелосипеды, но и другие средства индивидуальной мобильности.

Ранее сообщалось, что у электросамокатов появятся госномера.