Самокатам выдали номера: в России утвердили новый ГОСТ
Росстандарт утвердил номера для электросамокатов
В России утвердили новые правила для электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на Росстандарт.
Теперь для такого транспорта вводится отдельный тип регистрационного знака. Это металлическая табличка размером 137×137 мм: сверху три буквы, снизу — две цифры с кодом региона.
Номер должен размещаться спереди и сзади устройства. Дополнительно допускается изображение флага России.
В Росстандарте объяснили, что нововведение направлено на повышение безопасности и упрощение контроля за использованием самокатов.
Параллельно разрабатываются и дорожные правила для такого транспорта — уже появились отдельные знаки, регулирующие движение СИМ.
Рост популярности электросамокатов потребовал четких правил: теперь их использование будут постепенно приводить к общим стандартам транспорта.
