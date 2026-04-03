Самокатам выдали номера: в России утвердили новый ГОСТ

В России утвердили новые правила для электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности. Об этом сообщает агентство « Прайм » со ссылкой на Росстандарт.

Теперь для такого транспорта вводится отдельный тип регистрационного знака. Это металлическая табличка размером 137×137 мм: сверху три буквы, снизу — две цифры с кодом региона.

Номер должен размещаться спереди и сзади устройства. Дополнительно допускается изображение флага России.

В Росстандарте объяснили, что нововведение направлено на повышение безопасности и упрощение контроля за использованием самокатов.

Параллельно разрабатываются и дорожные правила для такого транспорта — уже появились отдельные знаки, регулирующие движение СИМ.

Рост популярности электросамокатов потребовал четких правил: теперь их использование будут постепенно приводить к общим стандартам транспорта.

