Гепатит и кишечная «бомба»: названы главные опасности песка и воды на диких пляжах Подмосковья

Июньская жара загнала жителей Московской области к воде. Но погоня за прохладой на диких пляжах часто заканчивается не загаром, а больничной койкой. Главный врач Домодедовской больницы, заслуженный работник здравоохранения РФ Андрей Осипов в беседе с REGIONS объяснил, почему из сотен подмосковных водоемов официально разрешены для купания лишь около двух десятков, чем опасен песок на необорудованном берегу и почему один глоток воды может испортить все лето.

Лето в разгаре, и тысячи жителей Подмосковья устремляются к рекам и озерам. Спасаясь от изнуряющей жары, многие даже не задумываются, куда ныряют. А зря. Управление Роспотребнадзора по Московской области предупреждает: из сотен водоемов региона в этом сезоне официально признаны безопасными лишь около двадцати. Остальные — дикие пляжи, где санитарный контроль не проводился, а риски для здоровья колоссальны.

Опасность первая: кишечная «бомба»

Теплая июньская вода — идеальный инкубатор для бактерий. В непроверенных водоемах санитарные врачи регулярно находят возбудителей вирусного гепатита А, энтеровирусных инфекций и лептоспироза, который поражает печень и почки. Андрей Осипов пояснил, что текущая температура воздуха и воды создает все условия для активного размножения микроорганизмов. Риск заражения ротавирусом, сальмонеллезом и другими кишечными инфекциями крайне высок. Стоит случайно сделать глоток воды во время ныряния — и тяжелая диарея с высокой температурой практически гарантированы.

Опасность вторая: химическая атака

Но микроорганизмами дело не ограничивается. На диких пляжах никто не контролирует промышленные стоки и ливневые сбросы. По словам врача, реагенты, тяжелые металлы и отходы производства могут попадать в воду, вызывая у купальщиков серьезные кожные заболевания, аллергию и даже общие отравления. Такие случаи в медицинской практике фиксируются ежегодно. Результатом безобидного, на первый взгляд, купания могут стать не просто прыщи, а тяжелые дерматиты и грибковые поражения, которые лечатся неделями.

Опасность третья: песочный паразит

Многие любят пройтись босиком по прибрежному песку, считая это полезной закалкой. Но врач предостерегает: на необорудованном пляже песок часто бывает загрязнен фекалиями животных. В нем могут обитать яйца гельминтов. По статистике, случаи заражения глистными инвазиями после прогулок босиком по диким берегам регистрируются регулярно. Подхватить можно не только грибок стопы, но и куда более серьезных паразитов.

Краткий перечень главных угроз купания в неположенном месте:

Ротавирус, сальмонеллез, энтеровирусы (при заглатывании воды).

Вирусный гепатит А и лептоспироз (поражение печени и почек).

Химические дерматиты и аллергии (из-за промышленных стоков).

Грибковые заболевания кожи и ногтей (после контакта с берегом).

Гельминтозы (паразиты в песке и воде).

Солнце — тоже враг, если не думать головой

Помимо инфекций, врач напомнил и о классических летних угрозах: солнечных ожогах и тепловых ударах. На диких пляжах часто нет ни навесов, ни лежаков, ни спасателей. Человек может перегреться на солнце и потерять сознание, не дождавшись помощи. Поэтому выбор официального пляжа — это не прихоть чиновников, а вопрос сохранения здоровья, а иногда и жизни. Андрей Осипов посоветовал выбирать только оборудованные зоны отдыха, где вода и песок проходят санитарную проверку, а медики готовы прийти на помощь.