Главный на воде: в Химках сняли на видео появление «Президента»

В химкинских пабликах завирусилось видео, на котором по каналу имени Москвы проплывает теплоход с надписью «Президент», передает REGIONS . Жители поначалу решили, что речь идет о высоком государственном визите, но оказалось, что это всего лишь название трехпалубного белоснежного лайнера, который совершал обычный рейс.

Короткий ролик с проходящим по каналу судном вызвал бурную реакцию в социальных сетях Химок. На кадрах видно, как мимо города следует большой лайнер с хорошо различимыми буквами на борту – «Президент». Некоторые горожане поспешили пошутить и предположить, что в округ пожаловала неожиданная делегация, однако реальность оказалась прозаичнее.

Теплоход с таким громким именем на самом деле является комфортабельным трехпалубным судном, построенным в Чехословакии. В 2003–2004 годах лайнер прошел полную модернизацию, получил новое навигационное оборудование и может принимать на борт до 145 пассажиров. Никакого официального визита не было – судно просто следовало по маршруту.

Сам канал имени Москвы – инженерное сооружение с историей: его длина составляет 128 километров, построили этот водный путь всего за четыре года и восемь месяцев. Теплоходов здесь ходит много, но по-настоящему заметить удается далеко не каждый. Этот же «Президент» сумел собрать в интернете не одну сотню лайков и комментариев.

Ранее сообщалось, что российская тревел-блогерша рассказала о минусах круизов на теплоходе.