Шумоизоляция как лотерея: российская тревел-блогерша рассказала о минусах круизов на теплоходе

Российская тревел-блогерша Елена Лисейкина отправилась в речной круиз на теплоходе «Константин Симонов» и честно рассказала подписчикам о том, что ее порадовало, а что заставило достать беруши. Главный недостаток путешествия, по ее словам, — почти полное отсутствие шумоизоляции: в каюте было слышно все, что происходит у соседей, включая разговоры, звонки и работающий телевизор.

В своем блоге «Путешествия с фотокамерой», передает Lenta.ru, Лисейкина поделилась деталями поездки. Первое, что ее удивило, — штат теплохода. 129 человек экипажа для речного судна, да еще и немолодого, — цифра внушительная. При этом блогерша отметила, что на борту все работало исправно: ничего не сломалось, техника функционировала как часы.

В каюте нашлось все необходимое: санузел, душ, холодильник, телевизор и кондиционер с функцией обогрева. Однако кроватку испортила шумоизоляция.

«Я слышала все, что происходило у соседей», — призналась путешественница.

По ее словам, ей повезло, что рядом оказалась тихая семейная пара, но это чистая лотерея.

Еще один раздражитель — бортовое радио. Оно работало без остановки: объявления об активностях, экскурсионные трансляции о проплывающих мимо достопримечательностях. В собственной каюте радио можно выключить, но толку от этого немного, сетует блогерша, — все равно доносится и соседское радио, и звуки с палубы. Спасли положение обычные беруши.

Но не все оказалось так плохо. Главный плюс круиза, по мнению Лисейкиной, — душевная и спокойная атмосфера. Пассажиры быстро знакомились друг с другом, помогали, шутили, подсказывали, делились впечатлениями от экскурсий.

«Наверное, это одна из тех вещей, которые сложно передать словами, но которые запоминаются надолго», — заключила она.

