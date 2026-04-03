Главный суп для Вербного воскресенья: что приготовить в церковный праздник

В Вербное воскресенье, 5 апреля, православным разрешено немного разнообразить постное меню — в рацион можно добавить рыбу, морепродукты, растительное масло и даже немного вина.

Главным блюдом дня традиционно считается уха. По словам экспертов, классический вариант готовится сразу из нескольких видов рыбы — сначала варится бульон, а затем добавляются более ценные куски. В результате получается насыщенный и ароматный суп.

Чаще всего используют как речную, так и морскую рыбу — это делает вкус более глубоким. В основе — простой набор ингредиентов: картофель, морковь, лук и рыба.

Современные вариации допускают добавление, например, печени трески, которая усиливает вкус и делает бульон более насыщенным.

В целом Вербное воскресенье остается одним из немногих дней поста, когда можно позволить себе более сытные и разнообразные блюда.

Ранее священник объяснил, почему на Вербное воскресенье можно ходить на кладбище.