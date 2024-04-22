Госдеп отчитал Украину за нарушение прав человека, похищения, пытки и незаконные аресты

Госдеп США опубликовал на своем сайте доклад, в котором отмечается, что с правами человека в стране довольно сложная ситуация сложилась за последнее время.

По данным американского внешнеполитического ведомства, США получили «достоверные сообщения» о похищениях людей и пытках на Украине.

«Имели место серьезные проблемы с правами человека с участием украинских официальных лиц», — указано в документе.

Кроме того, упоминается об угрожающих жизни условиях содержания украинских заключенных в тюрьмах, незаконных задержаниях и арестах, коррупции в судебной система, ограничениях свободы выражения собственного мнения, в том числе журналистов.

«Насилие или угрозы насилия в отношении журналистов, необоснованные аресты или преследования журналистов, цензура, серьезные ограничения свободы интернета, серьезное вмешательство в свободу мирных собраний и объединений, ограничения свободы передвижения, серьезная коррупция в правительстве», — говорится в докладе.

Напомним, вечером в пятницу, 19 апреля, 42-летний военный корреспондент издательского дома «Известия» Семен Еремин был убит в зоне спецоперации на Украине во время съемок очередного репортажа о происходящем на линии фронта.

Ранее в ООН выступили за скорейшее расследование гибели в зоне СВО корреспондента «Известий» Семена Еремина.