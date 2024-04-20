«Счастливый был»: корреспондент Зименкин рассказал о последних днях жизни убитого военкора Еремина

Погибший в Запорожской области от взрыва украинского дрона военкор Семен Еремин был творческой личностью, писал музыку и стихи, рассказал его коллега, корреспондент «Известий» Дмитрий Зименкин.

В официальном аккаунте издания в соцсетях Зименкин поведал, что недавно Еремин стал отцом, у него родилась дочка. В последнюю встречу он предложил ему записать совместный музыкальный трек.

«Этот человек не только один из самых опытных военкоров и профессионалов, он как человек жил. У него дочка сейчас родилась, он был счастливый. Говорил, у меня сейчас пора счастливых хлопот», — вспомнил Зименкин.

Напомним, вечером в пятницу, 19 апреля, 42-летний военный корреспондент издательского дома «Известия» Семен Еремин был убит в зоне спецоперации во время съемок очередного репортажа о происходящем на линии фронта.

Ранее в ООН выступили за скорейшее расследование гибели в зоне СВО корреспондента «Известий» Семена Еремина.