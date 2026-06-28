Говырин рассказал о работе Владимирской области на XXIII Съезде «Единой России»

«Работаем в Москве на XXIII Съезде партии „Единая Россия“. Предметно обсуждаем, как реализовать „Народную программу“, которая на сегодняшний день собрала более 2,5 млн обращений. Команда Владимирской области работает на съезде во главе с губернатором Александром Авдеевым. Для нашего региона это важная площадка: здесь обсуждаются решения, которые напрямую связаны с поддержкой людей, экономикой, инфраструктурой, качеством жизни в городов и районах», — сообщил Говырин.