Говырин рассказал о работе Владимирской области на XXIII Съезде «Единой России»
Говырин: на Съезде обсуждают реализацию «Народной программы» с 2,5 млн обращений
В Москве проходит XXIII Съезд партии «Единая Россия», в котором принимает участие делегация Владимирской области во главе с губернатором Александром Авдеевым. Депутат Госдумы Алексей Говырин рассказал о работе на площадке съезда и обсуждении ключевых вопросов реализации «Народной программы».
«Работаем в Москве на XXIII Съезде партии „Единая Россия“. Предметно обсуждаем, как реализовать „Народную программу“, которая на сегодняшний день собрала более 2,5 млн обращений. Команда Владимирской области работает на съезде во главе с губернатором Александром Авдеевым. Для нашего региона это важная площадка: здесь обсуждаются решения, которые напрямую связаны с поддержкой людей, экономикой, инфраструктурой, качеством жизни в городов и районах», — сообщил Говырин.
Парламентарий отметил, что работу съезда открыл президент России Владимир Путин.
«Особое значение имеет то, что работу Съезда открыл Президент России Владимир Владимирович Путин. В своем выступлении он подчеркнул простую и очень важную мысль: сила партии — в близости к людям, в постоянном диалоге с жителями и в умении решать конкретные вопросы, с которыми человек сталкивается каждый день», — подчеркнул депутат.
Он также рассказал о регулярных встречах с жителями Владимирской области и их значении для формирования законодательной повестки.
«Во Владимирской области я регулярно встречаюсь с жителями, предпринимателями, общественными организациями, ветеранами, семьями участников СВО. Именно из таких встреч складывается реальная повестка: что нужно менять в законах, где требуется федеральная поддержка, какие вопросы нельзя оставлять „на потом“. Участие в Съезде — это возможность еще раз сверить федеральную повестку с тем, что сегодня важно для Владимирской области», — пояснил Говырин.