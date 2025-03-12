Миронов предложил кредитную амнистию для россиян

Для улучшения благосостояния россиян требуются меры по списанию кредитных долгов и регулированию стоимости продуктов питания. Такое мнение высказал лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что без сдерживания роста цен на продукты и реализации кредитной амнистии граждане будут вынуждены направлять значительную часть своих доходов на приобретение базовых товаров и погашение банковских займов.

Согласно его данным, половина населения отдает банкам от 10% до 30% своих доходов, а четверть — от 30% до 50%. Общая сумма задолженности по кредитам, подтвержденная судебными решениями, достигает 1,5 трлн руб., уточнил депутат.

Миронов также указал на то, что уровень инфляции для малоимущих слоев населения в полтора раза превышает средний показатель, что способствует увеличению неравенства в обществе.

Ранее депутат Миронов заявлял, что патентную систему для трудовых мигрантов необходимо заменить на биометрию.