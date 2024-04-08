Губернатор Синегубов пригрозил жителям Харьковской области скорой принудительной эвакуацией

Власти Харьковской области всерьез рассматривают вариант принудительной эвакуации семей с детьми из северной части региона. Об этом в эфире телеканала «Рада» проинформировал глава областной администрации Олег Синегубов.

По его словам, это может произойти уже в ближайшее время в граничащих с Россией Харьковском и Богодуховском районах.

«Мы рассматриваем вопрос по северу нашей территории — это Харьковский район и непосредственно Богодуховский район, золочевское направление так называемое», — сказал он.

Синегубов подчеркнул, эвакуировать будут всех без разбору и не спрашивая согласия. По информации властей, детей в указанных районах Харьковской области уже нет, но решено все равно провести проверку.

Специальная военная операция на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Объявляя о ее начале, президент России Владимир Путин к главным целям отнес денацификацию и демилитаризацию соседнего государства, а также защиту мирного населения ДНР и ЛНР, который впоследствии стали частью РФ вместе с Запорожской и Херсонской областями.

Ранее британский эксперт Александр Меркурис заявил, что Харьков перестал существовать как экономический и промышленный центр. А зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предложил ликвидировать украинских лидеров как террористов.