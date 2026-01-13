Хвасталась «корочкой» и эротикой: представительницу российской партии жестко раскритиковали в соцсетях

В Липецкой области разгорелся скандал вокруг местного политического активиста. На это обратил внимание телеграм-канал Baza.

35-летнюю представительницу российской политической партии из Задонского округа подвергли жесткой критике в социальных сетях.

Поводом стала фотография из администрации округа, на которой женщина позирует с удостоверением члена избирательной комиссии, которым она стала после нескольких неудачных попыток избраться в районные депутаты.

Основной поток критики обрушился на Наталью из-за содержимого ее личных страниц в соцсетях, которые заполнены откровенным, эротическим контентом. Фотографии породили среди части местных жителей скабрезные слухи и предположения о ее роде деятельности. Сама активистка, как выяснилось, своими фото не только не смущается, но и гордится.

«Тот факт, что у меня ноги от ушей, еще не значит, что я стою на панели», — заявила Наталья.

Своих хейтеров активистка сравнила с «бичами на лавке», которые пьют с «Васями, Петями, Манями» пиво и пытаются оскорблять ее.

