Подруга умершей мукбанг-блогерши рассказала, зачем та объедалась на камеру

В социальных сетях набирает популярность опасный тренд — мукбанг, где блогеры на камеру употребляют огромное количество вредной пищи. Эта практика часто приводит к серьезным проблемам со здоровьем и даже к летальным исходам.

Ярким примером стала трагическая история 28-летней Марины Кузьменко, известной под псевдонимом Маришка Майонезик, которая умерла в прошлом году после того, как ей внезапно стало плохо.

Подруга блогерши, певица Наталья Соловей, в интервью журналу StarHit рассказала о мотивах покойной. По ее словам, у Марины было около 30 тыс. подписчиков в одной социальной сети и 200 тыс. в другой. Часть аудитории поддерживала ее донатами, чтобы она продолжала свои экстремальные трансляции.

Наталья неоднократно выражала обеспокоенность и спрашивала, не пробовала ли Марина зарабатывать иначе.

«Я видела ролики и когда рассматривала один из них, то не выдержала и написала: "Когда этот ужас закончится?" Еще спросила, не пробовали ли вы зарабатывать иначе?» — отметила Соловей.

Ответ блогерши был простым и трагичным: «Делаю это ради сына». Она объясняла свои действия заботой о маленьком ребенке и необходимостью обеспечивать его. Несмотря на попытки подруги убедить ее остановиться, Марина продолжала опасную деятельность.

