Виктор Р. из Калининграда уже два года работает в секретном подразделении. Последний полугодовой контракт профессионал-разведчик провел на спецоперации. И после Нового года Виктор собирается вернуться обратно — мстить «азовцам»* за убитых товарищей.

Мужчина считает своими главными врагами украинские нацподразделения. Именно бойцы батальона «Азов»* осенью обстреляли отряд Виктора снарядами.

«У меня там свои счеты. Их фамилий и имен я не знаю, но это и не надо. Все они одинаковые. Мы работаем, не покладая рук. Если в мою последнюю командировку «азовцев»* сперва было две тыс. человек, то потом осталось 300. Сейчас они опять набрали до двух тыс., и мы вычислили их расположение», — рассказал разведчик.

Как объяснил Виктор, чаще всего успех операции по уничтожению нацистов кроется в факторе неожиданности. Несмотря на то, что противники сидят в каждом доме, они разбиты по группам до дюжины человек.

«Зайти в дом и вырезать нацистов несложно. Но «азовцы»* заняли целый поселок, где они живут вместе с людьми. Это шакалы, которые прячутся за детей и девушек. Они подселяются к местным, а кто против — того в живых не оставляют. Я снимал видео расстрелов мирных людей украинцами в НАТОвской форме, но поделиться с общественностью не могу — это подсудное дело», — подчеркнул Виктор в разговоре с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Разведчик понимает риски своей работы. Тем не менее, приказ есть приказ, и боец собирается войти в самое логово врага уже через три недели.

«Каждый из моего отряда знает, что может не вернуться домой. И у каждого за пазухой граната на случай, если придется подорвать себя. Но мы идем и душим нацизм, иногда даже голыми руками», — отрезал Виктор.

Ранее мы писали, как снайпер СВО не смог противостоять танку ВСУ.

*террористическая организация, запрещенная в РФ