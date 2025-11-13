Инициатива жителей: В Дубне установили уникальную систему аэрации озера в парке семейного отдыха

В парке семейного отдыха в Дубне активные жители разработали и установили уникальную систему аэрации озера. Она позволяет обогащать воду кислородом без вреда для льда зимой и без дорогостоящих капитальных затрат.

Суть технологии: насос нагнетает воду в аэратор, а затем обогащенная кислородом вода возвращается в пруд самотеком по канаве. Такой подход безопасен, бюджетен и не мешает прогулкам посетителей.

Глава Дубны Максим Тихомиров поблагодарил инициативную команду: «Парк семейного отдыха – одна из любимых точек притяжения наших граждан и зимой, и летом. А озеро – его основная часть. Поддержанием его занимаются сотрудники парка, но любая разумная помощь и инициатива от граждан только на пользу»