Иноагент Макаревич после обстрела в Израиле резко обратился к Трампу

Семья 72-летнего музыканта-иноагента Андрея Макаревича* попала под ракетный обстрел в Израиле. Их особняк в деревне Керем Махараль, в 20 минутах от Хайфы, серьезно пострадал. Супруга артиста Эйнат Кляйн опубликовала видео происходящего и рассказала, что им с сыном пришлось больше получаса лежать на обочине. Сам Макаревич выложил снимки разрушений и с критикой обратился к президенту США Дональду Трампу. Об этом пишет The Voice , ссылаясь на личный блог артиста.

Андрей Макаревич, находящийся в Израиле с женой и сыном, пережил прямое попадание под обстрел. Первой о случившемся сообщила его супруга Эйнат Кляйн. Она опубликовала кадры с места событий и рассказала, что вместе с сыном Эйтаном провела более 30 минут, укрываясь на обочине дороги.

Позже на связь вышел и сам музыкант. Он выложил фотографии разбитых окон в детской комнате и фрагментов металла, разбросанных по саду. По словам артиста, их с семьей не было дома в момент удара, и это спасло их от физических травм. Однако сам особняк пострадал серьезно: повреждены окна, рамы и крыша.

В своем посте Макаревич обратился к президенту США:

«Интересно, Трамп правда думает, что с ними можно о чем-то договориться? То есть у нас перемирие?.. С утра уже была еще одна тревога. Похоже, поехало».

Такими словами певец выразил сомнение в эффективности мирных инициатив на фоне продолжающихся атак.

Ранее сообщалось, что иноагент Макаревич и его близкие попали под обстрел в Израиле.

*включен Минюстом РФ в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента