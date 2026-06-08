«Детская комната с разбитым стеклом и сад в металле»: иноагент Макаревич и его близкие попали под обстрел в Израиле

Основатель группы «Машина времени», иноагент Андрей Макаревич* и его семья пережили ракетный обстрел в Израиле, сообщает Super со ссылкой на телеграм-канал SHOT. Обломки ракеты упали прямо на дом и прилегающий участок в деревне Керем Махараль. В результате происшествия в детской комнате оказалось разбито стекло, а сад засыпало кусками металла.

Жена музыканта, Эйнат Кляйн, рассказала, что они с семьей лежали на земле и наблюдали за машинами экстренных служб. Никто из близких Макаревича не пострадал. Эйнат отметила, что в этой ситуации можно найти и позитив, сравнив происшествие с «посещением гостей» и возможностью понаблюдать за работой пожарных и полицейских.

Российское посольство в Тель-Авиве, в свою очередь, рекомендовало всем гражданам РФ временно воздержаться от визитов в Израиль в связи с нестабильной обстановкой.

Ранее Иран пригрозил Израилю еще более массированными ударами при ответе на атаку.

*Министерством юстиции РФ признан иностранным агентом.