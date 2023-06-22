Инспекторы Главгосстройнадзора проверили ход строительства школы в Одинцово

Работы по возведению школы в ЖК «Гусарская Баллада» Одинцовского городского округа планируют завершить к началу нового учебного года.

Сотрудники надзорного органа проверили завершение работ по устройству наружных инженерных сетей. Ожидается, что школа станет самой большой в Подмосковье, к ней также будет прилегать детсад, рассчитанный на 400 ребят.

Ранее стало известно, что детский омбудсмен Ксения Мишонова поддержала решение губернатора Андрея Воробьева о повышении размера выплат на школьную форму.

Губернатор Подмосковья сообщил, что новая пристройка к гимназии в Одинцово откроется к началу учебного года.