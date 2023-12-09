«Инсульт случился от нервов»: отец погибшего под Изюмом бойца оказался в больнице

У семьи Токаревых из Бурятии — горе. Их сын Николай погиб под Изюмом летом прошлого года. Большая и дружная семья лишилась любимого, незаменимого человека, что, конечно, сказалось на всех. Тяжелее всех, пожалуй, пришлось отцу бойца — у Николая Александровича отказало здоровье.

Сегодня мама военного Светлана все еще сильно горюет, но насущные дела не дают ей отдыхать и много думать о своей потере. Теперь ей приходится ухаживать за больным мужем.

«Инсульт у мужа случился от нервов. Это очевидное следствие всех переживаний. Все эти дни я нахожусь в больнице, выбиваю льготные лекарства», — отметила Светлана Яковлевна.

Жизнь родителей Николая навсегда изменилась 1-го июня 2022 года. В тот день на передовой младший сержант вытаскивал раненых и попал под обстрел ВСУ.

«Наш сыночек погиб, закрыв своим телом товарища, спасая ему жизнь. Но какая жизнь осталась нам?» — задает риторический вопрос Токарева, беседуя с журналистом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Николаю был 31 год, ему вручили орден Мужества посмертно.

Ранее мы рассказывали, как сложилась судьба Токарева.