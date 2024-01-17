Ирина Каклюгина презентовала ИТ-разработки Подмосковья на выставке «Россия»

Вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина презентовала ИТ-разработки Подмосковья на Дне цифровизации, который прошел в рамках выставки-форума «Россия». Об этом сообщили в Министерстве образования Московской области.

В регионе в общей сложности реализуется свыше тридцати проектов с использованием искусственного интеллекта в разных сферах. К примеру, ИИ определяет нелегальные торговые точки на улицах с помощью камер «Безопасного региона». Таким образом было выявлено более 3,8 тысячи нарушений.

Также ИИ выявляет нарушения в содержании территорий, контролирует качество уборки улиц от снега, следит за посещаемостью и безопасностью на спортивных объектах. К примеру, в ФОКе «Юбилейный» в Химках установлены камеры видеонаблюдения с ИИ.

«Теперь посетителям ФОКа не нужно прикладывать карточки, в ручном учете посещаемости тоже необходимости нет — искусственный интеллект распознает лица спортсменов, а журнал посещаемости заполняется автоматически», - рассказала Каклюгина.

В этом году планируется масштабировать проект на 50 объектов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что регион успешно внедряет ИИ в различные сферы жизни.