Испания и Португалия заявили об отсутствии признаков кибератаки после блэкаута

В Евросоюзе заявили, что нет доказательств кибератаки на электросети Испании и Португалии после масштабного блэкаута.

Масштабные перебои с подачей электроэнергии, произошедшие 28 апреля в ряде стран Европы, пока не связывают с кибератакой. Об этом сообщил глава Евросовета Антониу Кошта.

По его словам, операторы электросетей ряда стран продолжают выяснять причины инцидента и работают над полным восстановлением энергоснабжения. В настоящий момент, по данным Евросовета, никаких признаков внешнего вмешательства или кибератаки обнаружено не было.

Национальный криптологический центр Испании также подтвердил, что ведет проверку случившегося, но конкретных доказательств атаки на инфраструктуру пока не выявлено. Аналогичную информацию озвучил премьер-министр Португалии Луиш Монтенегру, подчеркнув, что страна рассматривает различные версии причин сбоя, но ни одна из них пока не указывает на кибервмешательство. Об этом пишет РИА Новости. По заявлению португальского лидера, власти надеются устранить все последствия перебоев до конца дня.

Ранее в испанских СМИ появилась версия причины массового отключения электроэнергии в стране.