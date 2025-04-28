В Испании назвали причину массового отключения электроэнергии

Прекращение подачи электроэнергии в Мадриде и ряде испанских регионов произошло из-за серьезного колебания потока мощности в сети. Об этом сообщила газета Pais.

Издание сослалось на информацию, полученную от компании Red Eléctrica, выступающей в качестве оператора энергосетей.

«В сетях произошло очень сильное колебание потока мощности», — указали журналистам.

Причины такого колебания пока неизвестны. Снабжение светом в Испании уже частично восстановлено, его снова начали подавать потребителям на севере, западе и юге страны. Также появились данные, что перебои с подачей электроэнергии в Португалии были вызваны неполадками на испанской территории. Такой новостью поделилось агентство Reuters со ссылкой на национального оператора электросетей REN. Тот считает, что перебои со светом были вызваны экстремальными температурными перепадами.

По имеющимся сведениям, восстановление электричества в Португалии может занять до недели. Такой длинный срок обусловлен сложностью атмосферного явления, которое стало первопричиной, и международным характером сбоя.

Ранее уже сообщалось, что днем 28 апреля в Испании, Португалии и части Франции прекращена подача электроэнергии. Вслед за этим начался транспортный коллапс в ряде городов из-за отключения светофоров. Перестало работать метро, также появились серьезные проблемы со связью. Схожие проблемы наблюдались в Андорре.