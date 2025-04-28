Испания ввела чрезвычайное положение из-за блэкаута
Reuters: МВД Испании объявило чрезвычайное положение в стране из-за блэкаута
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На фоне масштабного блэкаута в Испании было введено чрезвычайное положение. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на заявление Министерства внутренних дел страны.
Стало известно, что режим чрезвычайного положения будет действовать в тех регионах, от которых поступят соответствующие просьбы, уточнили в испанском МВД.
Так, сообщается, что за помощью к правительству страны уже обратились три региона — Эстремадура, Мадрид и Андалусия. Помимо этого, Мадрид запросил возможность развернуть в столице армейские подразделения, чтобы обеспечить безопасность для местного населения.
Напомним, что ранее стало известно, что Испания и Португалия заявили об отсутствии признаков кибератаки после тотального блэкаута.