Итоги регионального фестиваля для студентов с ОВЗ подвели в Подмосковье

В Подмосковье подвели итоги Первого регионального фестиваля «Передай добро по кругу» для студентов с ограниченными возможностями здоровья из профессиональных образовательных учреждений региона, торжественное мероприятие прошло на базе Центрального дворца культуры «Созвездие» в Дмитрове. Об этом сообщает Министерство образования Московской области.

В ведомстве уточнили, что фестиваль был приурочен к Году семьи, его организовали Дмитровский техникум и Региональная школа тьютора. Участники представили видеоролики, посвященные семейным традициям и увлечениям. Победителей определили в трех номинациях. Так, в номинации «Умелые ручки» победу одержала Валерия Конаева (Павлово-Посадский техникум), «Семейные истории» — Сергей Сериков (Дмитровский техникум), «Традиции нашей семьи» — Олег Касимов, Алла Войтенко, Ирина Попкова (Луховицкий аграрно-промышленный техникум). Участникам также вручили дипломы и подарки от спонсоров — предприятий «Мосагрофуд-Д» и «Дмитровский молочный завод».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.