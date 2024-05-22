Итоги регионального конкурса «Советник года» подвели в Московской области

В ведомстве уточнили, что участниками конкурса стали 12 советников из разных городских округов и образовательных организаций региона, они соревновались в двух испытаниях: «Воспитательный проект» и «Самопрезентация «Я — навигатор детства». Победителей определили в четырех номинациях. Так, в номинации советники по воспитанию образовательных организаций с количеством обучающихся до 500 человек победу одержала Наталия Никонова из Электросталського лицея № 8, в номинации советники по воспитанию образовательных организаций с количеством обучающихся от 500 до 1 тысячи человек — Мария Кузнецова из Каширской школы № 1. Победителем номинации советники по воспитанию образовательных организаций с количеством обучающихся от 1 тысячи человек стала Татьяна Маркова из Лыткаринской гимназии № 7, номинации советники по воспитанию образовательных организаций среднего профессионального образования — Наталья Рига из Реутовского отделения колледжа «Энергия».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что тема кадров в школах Подмосковья требует особого внимания.