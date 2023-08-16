«Из батальона выжили двое»: ВСУ обстреляли расположение российских солдат из-за досадной ошибки

На фронте солдатам нужно держаться сообща. Старшие передают знания младшим, и все вместе учатся непростой науке выживания в бою. В этой науке много мелких нюансов и строгих правил, придерживаясь которых можно сохранить себе и товарищам жизнь.

Уроженец Донбасса Дмитрий с позывным Зеленый к началу СВО имел некоторый боевой опыт. Ему вверили совсем неопытных солдат из ДНР. Это были взрослые мужчины, возрастом более 50 лет, и никто из них ранее не сражался. Дмитрий взялся учить их всему тому, что умел: стрелять из разного вида оружия, укрываться и становиться незаметными для тепловизоров врага.

Как рассказал нашему корреспонденту Зеленый, бойцы благодарили его за науку.

«Ребята, которые потом оказывались в других подразделениях, иногда встречали меня. Признавались: «Сначала на тебя злые были, что заставлял делать что-то. А потом, когда мы увидели, как батальон российских ребят погиб, и из батальона остались в живых два человека, тогда поняли, зачем это надо было», — говорит Зеленый.

Дмитрий объяснил, из-за какой «мелочи» погибли несколько сотен человек. Оказалось, что всему виной стал обыкновенный фонарик. Украинцы заметили расположение наших войск.

«Обычный фонарик нельзя использовать в ночное время там, где ведутся боевые действия. Его очень хорошо видно на большом расстоянии. Курить, само собой, тоже нельзя, потому что работают еще и тепловизоры. Они реагируют на тепло тлеющих сигарет. И таких нюансов очень много», — подчеркивает боец в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня»

Конечно, из любого правила есть исключения, продолжает Зеленый, но если их твердо не знать, то лучше не рисковать совсем.

Ранее Дмитрий рассказывал о своем сослуживце, который погиб, прикрывая раненых ребят.