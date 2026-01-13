«Избивал и писал заявление в полицию»: в США ищут россиянку, исчезнувшую после конфликта с мужем

В США продолжается поиск россиянки Натальи Хованской, которая пропала в Сиэтле 1 января 2026 года, пишет «КП».

По информации издания, последний раз она выходила на связь с родителями в России, чтобы поздравить их с Новым годом. С тех пор ее местонахождение неизвестно, а попытки семьи связаться с правоохранительными органами США пока не принесли результата.

Хованская родилась в Дальнегорске в Приморском крае, училась в Пекине, где и познакомилась со своим будущим мужем, финансистом Томасом Кринстенсеном. После свадьбы пара переехала в Сиэтл, где Томас устроился на работу в компанию Northwest Kidney Centers. Наталья отказалась от карьеры, посвятив себя дому, и супруги мечтали о детях.

По данным СМИ, осенью 2025 года в браке начались серьезные проблемы. Наталья рассказала родителям, что муж избил ее, и написала заявление в полицию. После этого Томас временно уехал к родственникам, а суд запретил Наталье приближаться к нему.

Семья пропавшей подозревает, что Томас может быть причастен к ее исчезновению. Отец Натальи предположил, что муж мог опасаться потери денег и репутации из-за скандала.

Рассматривается и другая версия: Наталью могли задержать сотрудники иммиграционной полиции США из-за проблем с ее визовым статусом, так как у нее не было американского гражданства.

Косвенным признаком того, что с ней может быть все в порядке, отец считает работающий телефон дочери — это может означать, что аппарат кто-то периодически подзаряжается. Поиски и расследование обстоятельств исчезновения продолжаются.

