Российский дипломат найден мертвым на Кипре после загадочного исчезновения бизнесмена

Власти Кипра расследуют два инцидента, связанных с российскими гражданами. По информации издания Greek City Times (GCT), 8 января в Никосии, во дворе посольства, обнаружили тело высокопоставленного сотрудника российского дипломатического ведомства. По предварительной информации, дипломат свел счеты с жизнью.

Как отмечает источник, посольство России на Кипре подтвердило факт смерти сотрудника. Известно, что умерший оставил предсмертную записку, которую направят в Москву для изучения и расследования дела.

Этот инцидент перекликается с другим событием, произошедшем на Кипре. Накануне стало известно о бесследном исчезновении российского бизнесмена и бывшего главы «Уралкалия» Владислава Баумгертнера в Лимассоле. Информация о пропаже появилась 7 января.

По данным кипрского МВД, последний сигнал с его мобильного телефона был зафиксирован в отдаленном прибрежном районе. Местные оперативные службы организовали поисково-спасательные работы, однако они затрудняются неблагоприятными погодными условиями.

