«Я видела, как кричали дети в крови»: муж закрыл собой жену от обломков смертоносной ATACMS в Учкуевке

Baza публикует рассказ одной из жительниц Севастополя. Женщина в момент ракетной атаки украинских боевиков на мирный российский город спокойно отдыхала на пляже. В какой-то момент, по ее словам, начался сильный свист и грохот, с неба стали падать куски железа.

Она рассказала, что сначала совершенно ничего не поняла. Находившиеся рядом с ней отдыхающие начали в панике падать на землю и закрываться руками. Супруг закрыл ее своим телом. А она в этот момент лихорадочно вспоминала первую попавшуюся молитву, прося Бога отвести беду.

«Мы были на пляже в Учкуевке с кумовьями в этот момент. Не могу подобрать слов, чтобы описать этот ужас и кошмар. Всё случилось за считанные секунды. Мы не успели никуда убежать и спрятаться. Мы просто легли в песок лицом и закрывали уши. Супруг лежал на мне и закрывал меня собой. А я кричала и просила Бога нас уберечь», — рассказала она.

Женщина добавила в беседе с журналистами, что собственными глазами видела детей в крови, которые кричали. Люди как могли помогали друг другу, перевязывали раны тем, что было под рукой.

«Водители автобусов и просто жители на своих автомобилях вывозили людей с пляжа», — рассказала очевидец.

ВСУ утром в воскресенье, 23 июня, атаковали Севастополь несколькими ракетами ATACMS американского производства. Четыре из них удалось сбить боевыми расчетами ПВО, еще одна отклонилась от траектории полёта на конечном участке и была ликвидирована над городом. однако множество осколков кассетных суббоеприпасов упали на Учкуевку прямо на пляж. В результате чего пострадали мирные жители, трое погибших, из них двое - дети. Развожаев объявил 24 июня в Севастополе днем траура после атаки ВСУ

Напомним, очевидцы продолжают постить в соцсетях фрагменты происходящего сейчас в Севастополе на пляже в Учкуевке. Пока не приехали скорые отдыхающие сами пытались помочь пострадавшим от осколков, находившихся в кассетных боеприпасах ракеты. Повсюду паника, неразбериха, слышен детский плачь. Госпитализированы около 120 человек

СК России возбудил уголовное дело по статье «теракт» после атаки ВСУ на Севастополь. Там добавили, что в настоящее время на месте трагедии уже работают следователи и криминалисты.