Ярмарку трудоустройства проведут для жителей Московской области

В подмосковной Дубне 11 апреля пройдет Всероссийская ярмарка трудоустройства «Работа России. Время возможностей». Об этом сообщает Министерство образования Московской области.

«На Ярмарке трудоустройства соискатели смогут пообщаться с представителями компаний Дубны и близлежащих городов, узнать о вакансиях и условиях труда, а также получить консультацию от специалистов службы занятости», — говорится в сообщении.

Посетители мероприятия смогут принять участие в мастер-классах и тренингах, узнать о программах обучения и карьерном развитии. Пройти регистрацию для участия и ознакомиться с подробностями о ярмарке можно здесь.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.