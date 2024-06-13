Ярослав Савичев из Подмосковья примет участие в арктической экспедиции

В Москве завершился финальный отборочный этап пятого сезона научно-просветительского проекта «Ледокол знаний». Так, школьник из Лицея № 2 из Павлово-Посадского городского округа стал одним из финалистов, которые отправятся в путешествие к вершине планеты. Об этом сообщили в пресс-службе Министерстве образования Московской области.

Отмечается, что всего по итогам конкурса, двенадцать участников из двадцати четырех финалистов получили возможность отправиться в арктическую экспедицию Росатома на Северный полюс. Среди отобранных команд — представители Южного, Сибирского, Центрального и Северо-Кавказского федеральных округов.

В этом году проект «Ледокол знаний» впервые приобрел международный статус, и в экспедиции примут участие школьники из 10 стран-партнеров Росатома, а также зарубежные эксперты. Участников ждет насыщенная программа на борту атомного ледокола «50 лет Победы», включая образовательные сессии, эксперименты и встречи с известными учеными.

Напоминаем, что в прошлом году в экспедицию по Северному полюсу вместе с победителями конкурса «Большая перемена» отправился учитель года России 2022 из Орехово-Зуево Дмитрий Лутовинов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поздравил школьника из Лыткарино, набравшего 300 баллов по трем предметам ЕГЭ.