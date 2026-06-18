Юристы разъяснили права пассажиров при отмене рейсов из-за БПЛА

После массированной атаки беспилотников на Москву 18 июня столичные аэропорты дважды закрывались, сотни рейсов задержали или отменили. Юристы Михаил Салкин и Игорь Зверев в беседе с РБК разъяснили права пассажиров: какие компенсации положены, как получить питание и ночлег, стоит ли обращаться в суд и что делать с билетами при стыковочных рейсах.

Массированная атака БПЛА на столицу 18 июня парализовала работу четырех аэропортов – Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковский. Росавиация дважды вводила ограничения на полеты гражданских судов. В результате тысячи пассажиров столкнулись с задержками и отменами. Юристы разъяснили, как действовать в этой ситуации.

Первое: получить официальное подтверждение

Михаил Салкин предупреждает: если об отмене рейса стало известно только из СМИ, этого недостаточно. Пассажиру необходимо официальное уведомление от авиакомпании или штамп о невозможности посадки на борт. Без этих документов претендовать на компенсации будет сложно.

Второе: питание и ночлег – по расписанию

При задержке авиакомпания обязана предоставить:

напитки – через 2 часа,

горячее питание – через 4 часа,

гостиницу с трансфером – через 8 часов.

Если перевозчик отказывается выполнять обязательства, можно оплатить все самостоятельно, сохраняя чеки, и затем взыскать расходы через суд.

Третье: стыковочные рейсы и страховка

Если билеты оформлены единым бронированием, авиакомпания обязана доставить пассажира в конечную точку маршрута, включая компенсацию за сорванную стыковку. Однако при покупке отдельных билетов на разные рейсы ответственность перевозчика ограничена. Спасти положение может страховка от отмены рейса – даже в случае форс-мажора страховая обязана выплатить компенсацию.

Четвертое: суд бесполезен

По словам Салкина, обращаться в суд с требованием компенсации морального вреда при отмене рейса из-за атаки БПЛА бессмысленно. Это обстоятельство непреодолимой силы, связанное с безопасностью. Единственное, на что можно рассчитывать, – возврат полной стоимости билета (вынужденный возврат).

Что происходит в аэропортах

Минтранс взял ситуацию под особый контроль. Аэропорты задействовали дополнительный персонал, работают в усиленном режиме. Пассажирам доступны комнаты матери и ребенка, питьевые фонтаны, медпункты. Авиакомпании «Аэрофлот», «Победа» и «Россия» просят пассажиров отмененных рейсов не приезжать в аэропорт для возврата билетов – все операции проводятся дистанционно. Всего, по данным мэра Москвы Сергея Собянина, за сутки над столицей сбили более 180 беспилотников, а общее число перехваченных дронов по России превысило 555.

Ранее Лавров обратился к Украине после атаки БПЛА на Подмосковье и Москву.