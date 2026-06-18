«Слов недостаточно»: Лавров обратился к Украине после атаки БПЛА на Подмосковье и Москву

Россия перейдет к регулярным ударам по объектам на украинской территории в ответ на атаки. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя РИА Новости крупнейшую за два года атаку беспилотников на Москву.

Лавров заявил, что словами ситуацию не исправить, поэтому Россия переходит к систематическим действиям в ответ на агрессию.

«Я давно уже убежден, что слов недостаточно. Неслучайно президент объявил какое-то время назад, после очередной выходки киевского террориста, что мы будем теперь проводить массированные групповые удары», — сказал он журналистам на полях саммита Россия — АСЕАН.

Позицию министра поддержал генерал-лейтенант запаса Андрей Гурулев. Он призвал наращивать силы противовоздушной обороны и не останавливаться на достигнутом в ударах по вражеским объектам. В свою очередь, сенатор Григорий Карасин связал эскалацию с поддержкой Киева со стороны Евросоюза и НАТО, которые, по его словам, подталкивают украинскую сторону к рискованным действиям.

Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин назвал конкретные цели, которые, по его мнению, необходимо устранить для предотвращения повторных атак.

Напомним, в четверг, 18 июня, столица пережила самую массированную атаку беспилотников за последние два года. Системы ПВО сбили около 200 дронов на подлете к городу. В результате налета, по данным мэра Сергея Собянина, пострадал Московский нефтеперерабатывающий завод. Атакам подверглись также объекты в Подмосковье.

Ранее в Котельниках, Реутове, Люберцах и Балашихе Мособласти проверили качество воздуха.