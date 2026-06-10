«Как закончить вуз и не остаться в долгах?». Отличникам хотят компенсировать 25% кредита из бюджета

Парламентарии от фракции «Новые люди» внесли предложение погашать из казны 25% основного долга по образовательному займу для выпускников-отличников. Информация об этом со ссылкой на обращение депутатов к главе Минобрнауки Валерию Фалькову появилась в распоряжении РИА Новости .

Как считают инициаторы поправок, данная мера позволит дополнительно мотивировать студентов-платников, берущих целевые кредиты на учебу, стремиться к высоким результатам в учебе.

Авторы документа обращают внимание: существующая система господдержки образовательного кредитования нацелена главным образом на облегчение долгового бремени учащихся. При этом в ней отсутствуют инструменты поощрения тех, кто показывает отличную успеваемость и защищает диплом с отличием.

По мнению разработчиков законопроекта, частичное списание долга за государственный счет обеспечит привязку помощи к реальным учебным достижениям, усилит заинтересованность студентов в успешном завершении обучения и снизит финансовую нагрузку на молодых специалистов на старте карьеры.

Ранее сообщалось о том, что новые правила приема в вузы отсекут половину абитуриентов в 2026-м.