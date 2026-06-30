Камеры увидят все: с 1 июля водителей начнут штрафовать за телефон в руке и встречку на автомате

С 1 июля 2026 года в России вступают в силу масштабные поправки к Правилам дорожного движения. Автоматические камеры начнут дистанционно замерять светопропускание стекол и без участия инспектора выписывать штрафы за чрезмерную тонировку в размере ₽500.

Одновременно ужесточается запрет на использование смартфонов во время движения. Теперь камеры способны отличить закрепленный гаджет от устройства в руке. Набирать текст, листать ленту или смотреть видео при движении нельзя — только громкая связь либо держатель. Штраф за нарушение составит ₽1,5 тыс. Подмосковный юрист Николай Метелица в беседе с REGIONS отметил, что проще однократно приобрести крепление за ₽300 и настроить голосовой набор, чем каждый раз платить такую сумму.

Третье изменение касается выезда на встречную полосу: автоматические камеры зафиксируют первый случай с санкцией в ₽7,5 тыс., а за повторный выезд в течение года последует лишение прав на год. Парковки также унифицируют: единый штраф за неоплату стоянки по всей стране вводится в размере ₽3,5 тыс. Метелица советует помнить, что на оплату отводится всего 15 минут после остановки, и рекомендует пользоваться мобильными приложениями, чтобы не пропустить этот срок.

Наконец, с 1 июля граждане смогут официально резервировать индивидуальные номерные знаки через портал Госуслуг. Юрист назвал это находкой для желающих получить красивый номер: теперь не нужно обращаться к посредникам, все прозрачно и законно.