Канцлер ФРГ Фридрих Мерц не видит предпосылок, которые могли бы указывать на скорое завершение военного противостояния на Украине. Заявление политика привело немецкое издание Bild.

«В настоящее время нет никаких признаков того, что эта война скоро закончится», — сообщил Мерц.

Кроме того, он сказал, что предпринимаются попытки окончания продолжающегося конфликта всеми возможными дипломатическими средствами. Мерц также надеется на возможность организации в Ватикане встреч сторон противостояния для конкретного обсуждения волнующих вопросов. При этом он подчеркнул важность того, чтобы Германии взяла на себя «активную, поддерживающую и сильную» роль.

Ранее стало известно о том, что глава киевского режима Владимир Зеленский написал письмо президенту Соединенных Штатов, в котором попросил его оказать Украине помощь военно-промышленного характера.