Зеленский написал Трампу письмо с просьбой о военно-промышленной помощи
Зеленский предложил Трампу сотрудничество в оборонно-промышленной сфере
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Президент Украины Владимир Зеленский не отчаивается и предпринимает новые попытки добиться военной помощи.
Так, он написал Дональду Трампу письмо, в котором предлагает сотрудничество в оборонно-промышленной сфере и торговле.
Это следует из сообщения, опубликованного на сайте офиса Зеленского по итогам его встречи с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и госсекретарем США Марко Рубио.
Ранее сообщалось о том, что Зеленский в Ватикане сделал заявление о переговорах с Россией.