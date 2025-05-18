Зеленский написал Трампу письмо с просьбой о военно-промышленной помощи

Президент Украины Владимир Зеленский не отчаивается и предпринимает новые попытки добиться военной помощи.

Так, он написал Дональду Трампу письмо, в котором предлагает сотрудничество в оборонно-промышленной сфере и торговле.

Это следует из сообщения, опубликованного на сайте офиса Зеленского по итогам его встречи с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и госсекретарем США Марко Рубио.

Ранее сообщалось о том, что Зеленский в Ватикане сделал заявление о переговорах с Россией.