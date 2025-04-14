В Европе назвали торговую войну США с Китаем дорогостоящей ошибкой

Профессор из Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в своих социальных сетях рассказал о том, что торговая война с Китаем дорого обойдется США. Об этом пишет РИА Новости.

По данным журналистов, Дизен написал, что Китай намного более самодостаточен, чем США, и США зависят от Китая в плане редкоземельных металлов, именно по этой причине эта экономическая война будет серьезной и дорогостоящей ошибкой.

Напомним: ранее в понедельник стало известно о том, что Китай уже приостановил экспорт редкоземельных металлов и магнитов, а также собирается перекрыть поставки тех компонентов, которые имеют решающее значение для аэрокосмической и автомобильной промышленности военных подрядчиков по всему миру. Трамп объявил о введении взаимных торговых пошли в начале апреля, и в отношении Китая пошлины достигли 145%.