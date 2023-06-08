«Когда мы дали много огня, началась паника»: боец СВО рассказал, как солдаты штурмом брали окопы ВСУ

Форма, ботинки, нательное белье — практически расходники на передовой. Если солдат немного поползал по земле, то тут и там начинают появляться дырки и потертости. Не всегда в зоне СВО есть возможность быстро заменить одежду. Спасают трофеи.

Водитель бронетранспортера Антон В. не раз брал у неприятеля необходимое. По его мнению, форма у украинцев ничуть не хуже нашей: НАТОвское обмундирование довольно удобное. Правда, форму вражескую боец никому брать не советует.

«Если ты оденешься во вражескую форму, свои же могут и пристрелить. Ты же не разведчик, не пойдешь туда и обратно. Помню, брали село и попалось много трофеев. Мы тогда быстро прогнали украинцев, потому что для них это была наша засада: мы отработали и зашли, а там, как обычно, куча стандартных маленьких окопов», — вспоминает солдат в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По словам Антона, украинцы делают небольшие «гробики» в земле, лежа в которых можно накрыться и положить с собой кулек с вещами. Прячутся они, по словам водителя БТР, укрывшись сверху дровишками и землей, чтобы тела не было видно. Так человек может спокойно переночевать вместе с вещами и необходимым оборудованием.

«Они рассчитывали, что можно спрятаться, потом вылезти оттуда, отработать по нам и убежать. Но когда мы дали много огня, началась паника. Они все побросали и быстренько поубегали, бросив все в этих лежках. Там было и оружие, и каски, и рюкзаки с одеждой и обувью, часто все новое. Все потом пригождается», — говорит В.

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