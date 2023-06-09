«Когда в первый раз человека убиваешь, это страшно»: снайпер рассказал о трудностях за «ленточкой»

Виктор Р. — снайпер на передовой. За три года своей работы он побывал в разных командировках, и только три месяца назад отправился на СВО. Сейчас он выполняет свои задачи четко и спокойно, но так было не всегда.

Человек привыкает ко всему, и сейчас Виктор уже не нервничает, когда нажимает на курок своей СВД. Однако первая командировка запомнилась ему навсегда.

«Было страшно работать по людям, ведь до этого мы били только по мишеням. В первый раз, когда взял противника на мушку, не мог нажать на курок. Ждал минут пятнадцать, пока командир по рации уже не начал ругаться, мол, почему снайпер не работает», — признается стрелок корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Конечно, противник, который был в непосредственной близости от снайпера, не услышал, как бранят Виктора. Все команды в рации собеседник слышал через специальный микрофончик. Когда командир накричал на неопытного бойца, он выстрелил и, как полагается, побежал в укрытие.

«После этого я не мог спать три дня. Когда в первый раз человека убиваешь, это страшно. Успокоительные таблетки никакие не принимал, потому что с ними можешь стать наркоманом. Надо перебороть страх в себе без алкоголя и наркотиков», — считает стрелок.

В психологическом плане снайперам, конечно, сложнее: артиллерист не видит, куда попадает пущенный им снаряд. Он не знает наверняка, скольких врагов он убил и убил ли вообще. У снайпера же всегда персональная ответственность за каждую цель.

Как отмечает Виктор, прицел у него хороший, и он видит человека крупным планом, но в лицо никогда не смотрит.

«Я не смотрю в лицо, я смотрю голову. У нас есть задача уничтожить противника, и мы его потихоньку уничтожаем. Теперь я спокойно нажимаю на курок», — подчеркивает наш собеседник.

Ранее Виктор объяснил, почему каждый раз очень близко подходит к цели.