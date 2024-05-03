Командно-штабные игры в честь Дня Победы прошли в Подмосковье

Подмосковные школьники и студенты приняли участие в командно-штабных играх «Интеллект на страже Родины».

Мероприятие, посвященное Дню Победы, прошло в Технопарке Физтех-лицея имени П. Л. Капицы, сообщила пресс-служба министерства образования Московской области.

Так, учащиеся научились в том числе разбирать и собирать автомат Калашникова, выполнили задания на тактическое взаимодействие сил и средств, прошли пожарно-прикладную эстафету и попробовали полевую кухню. При решении сложных задач в условиях ограниченного времени участники игр продемонстрировали слаженную командную работу.

Первое место по итогам командно-штабных игр заняла школа № 11 из Долгопрудного, второе место у команды Военного учебного центра при МФТИ, третье — у военно-патриотического отряда «Соболь» Физтех-лицея, уточнили в ведомстве.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил школьников региона за участие в акции «День добрых дел».