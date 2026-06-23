Коммунальная перезагрузка стартует в Балашихе: как улучшится городская среда в ближайшие годы

В Балашихе состоялось масштабное обсуждение перспектив жилищно-коммунального хозяйства. Как пишет REGIONS , заместитель председателя Комитета Госдумы по молодежной политике Александр Толмачев вместе с представителями региональных министерств, депутатами и общественниками подвел итоги пятилетней программы и обозначил планы по модернизации коммунальной инфраструктуры. Особое внимание уделили реконструкции ТЭЦ «Ольгино» и обращениям жителей.

Основной темой круглого стола в Балашихе стало развитие коммунальной сферы и подготовка к новому этапу обновления инженерных сетей. Встреча объединила федеральных и региональных законодателей, представителей надзорных органов, экспертов и активистов. Главный вопрос повестки — что уже сделано и куда двигаться дальше.

Перед началом дискуссии Александр Толмачев совершил объезд объектов капитального ремонта и пообщался с горожанами. Как отметил парламентарий, Балашиха — крупнейший муниципалитет Подмосковья, и развитие коммунальной сферы здесь идет параллельно с возведением социальных объектов. Новые жилые комплексы, по его словам, появляются вместе со школами, детскими садами и поликлиниками в пешей доступности, и это позволяет создавать полноценные микрорайоны с комфортной средой.

Цифры говорят сами за себя. В рамках народной программы с 2021 по 2025 год капитальный ремонт прошел более чем в 500 многоквартирных домах Балашихи. Участники круглого стола сошлись во мнении: останавливаться на достигнутом нельзя. В следующем программном цикле необходимо продолжить модернизацию коммунальной инфраструктуры, в первую очередь — тепловых сетей, систем водоснабжения и водоотведения.

Одной из ключевых задач назвали реконструкцию газотурбинной ТЭЦ «Ольгино». Станция обеспечивает теплом несколько жилых районов города, и ее обновление — вопрос стратегический. Как подчеркнули эксперты, комплексный подход к таким объектам позволяет избегать аварийных ситуаций и гарантирует стабильность теплоснабжения в отопительный период.

Отдельный блок обсуждения был посвящен сохранению исторической памяти. Жители поднимали вопросы восстановления воинских мемориалов. Александр Толмачев напомнил о недавно принятом законе, усиливающем защиту памятных мест: за осквернение мемориалов теперь грозит до пяти лет лишения свободы. Кроме того, поддержали инициативу горожан из микрорайона Новый Свет о создании патриотического мурала. Ветеранское сообщество уже подключилось к проработке этой идеи.

Все пожелания и предложения, прозвучавшие от балашихинцев, взяты в работу. Как заявил Толмачев, опыт решения системных задач, включая участие в запуске Щелковских очистных сооружений и преодоление отопительного кризиса прошлого года, позволяет подходить к любым вопросам ЖКХ комплексно и результативно. В ближайшее время начнется практическая реализация намеченных планов.