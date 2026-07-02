Кондиционер убивает двигатель? Автоэксперт Славнов назвал главный риск для водителей в жару

Многие автомобилисты в летнюю жару мучаются вопросом: включать кондиционер или поберечь двигатель? Слухи о том, что работающая климатическая система медленно убивает мотор, ходят среди водителей уже много лет. Автоэксперт Дмитрий Славнов в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» развеял главный страх автомобилистов и объяснил, чем на самом деле опасна экономия на кондиционере.

Бытует мнение, что постоянно включенный кондиционер создает критическую нагрузку на двигатель, отбирает мощность и приводит к преждевременному износу силового агрегата. По словам Славнова, доля правды в этом есть, но она сильно преувеличена.

«Лишнюю нагрузку на двигатель кондиционер дает, но двигатель он не убивает. При таком раскладе двигатель, получается, убивает все, что работает в машине. Все отнимает лошадиные силы — и коробка-автомат, и кондиционер, но не так существенно, как об этом думают», — заявил автоэксперт.

Кондиционер действительно забирает у двигателя часть мощности, однако речь идет о нескольких процентах, а не о «смертельной» нагрузке. Главную угрозу Славнов видит не в работе кондиционера, а в попытках водителей сэкономить на нем. По словам эксперта, некоторые автомобилисты в жару предпочитают открывать окна вместо того, чтобы включить климатическую систему. И это может привести к трагедии.

«Бывает такое, что люди экономят, окна открывают, а потом тепловой удар — и не дай бог, не справились с управлением. Человек отключился, собрал пол-МКАДа или пол-КАДа, и что делать дальше? Потом выплата из своего кармана, потому что страховок не хватает. Стоило ли оно того?» — предупредил автоэксперт.

Кроме того, езда с открытыми окнами на скорости выше 85 км/ч увеличивает аэродинамическое сопротивление и расход топлива — до 20%, что превышает перерасход от работы кондиционера.

«Проверяйте кондиционеры, заправляйте их, садитесь в машину, заводите машину, включайте кондиционеры и не подвергайте свою жизнь опасности», — резюмировал эксперт.

Он подчеркнул: на одной чаше весов — нагрузка на двигатель, которая на самом деле не так велика. На другой — здоровье и жизнь водителя и пассажиров. По словам эксперта, выигрыш в пару процентов мощности не стоит риска теплового удара и потери контроля над автомобилем.

Миф о том, что смешивание 92-го и 95-го бензина в одном баке убивает двигатель, развенчан. Эксперты заявили, что опасность для мотора представляет не коктейль из топлива разных марок, а бензин неизвестного происхождения сомнительного качества.