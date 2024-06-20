Конкурсные испытания отборочного этапа чемпионата «Абилимпикс» начались в Московской области

В Дмитровском техникуме начались первые конкурсные испытания отборочного этапа Национального чемпионата по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью и ОВЗ «Абилимпикс», который организовала президентская платформа «Россия — страна возможностей». Об этом сообщает Министерство образования Московской области.

В ведомстве уточнили, что состязаниях приняли участие студенты из Московской, Тверской и Ленинградской областей, им предстояло продемонстрировать свои навыки в компетенции «Ресторанный сервис». В частности, в сервировке стола, обслуживании гостей, приготовлении и оформлении коктейлей. Школьники из Московской, Костромской областей и Санкт-Петербурга приняли участие в конкурсе по выпечке осетинских пирогов.

«Мы желаем всем участникам чемпионата удачи и успехов в предстоящих испытаниях», — добавили в сообщении.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.