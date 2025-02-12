Косачев заявил о содержательном разговоре Путина с Трампом

До прорывов в международной политической повестке еще далеко, но основа для дальнейших контактов заложена. Такое мнение в своем телеграм-канале выразил сенатор Константин Косачев.

Косачев считает, что, судя по продолжительности диалога он был «реально» содержательным, а обе стороны были в нем заинтересованы. Из этого он сделал вывод о том, что таким образом лидеры стран заложили основу для следующих контактов, а каждый из них будет иметь свой смысл и перспективу.

«Уверен, что до прорывов еще далеко - слишком много накопилось проблем и слишком долго предшественники Трампа в США и сохраняющие по сей день власть политики в ряде стран НАТО осознанно и злобно препятствовали любому прогрессу», — написал сенатор.

Он также отметил, что теперь все внимание направлено на то, как быстро получится согласовать встречу президентов России и США, и насколько качественно она будет подготовлена. Косачев также выразил мнение, что ни одна из сторон не имеют права на ошибку и возложил на украинских и европейских политиков ответственность за спровоцированный конфликт.

Ранее сенатор Пушков заявил, что диалог Путина и Трампа войдет в историю.