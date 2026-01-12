Кот из России стал лучшим в мире по версии Всемирной федерации кошек, набрав рекордные баллы

Абиссинский кот из России с длинным звучным именем Дарлен Флер Далмор Блэк достиг вершины мирового фелинологического рейтинга. По версии Всемирной федерации кошек (WCF) этот красавец набрал рекордные 19,7 тыс. баллов и был признан лучшим котом в мире.

Путь Дарлена к чемпионскому титулу включал участие в 51 международной выставке, причем 45 из этих мероприятий принесли ему победные очки.

Вторую ступень пьедестала почета занял представитель шотландской вислоухой породы из Таиланда по кличке MelodySharm P-Shark. Он собрал 18,5 тыс. баллов, продемонстрировав невероятную стабильность: выступив на 54 выставках, он ни разу не получил нулевую оценку от судей.

Третье место в престижном мировом рейтинге завоевал британский короткошерстный кот из Белоруссии по имени Moki TarLen Luxury. За свой чемпионский сезон он также показал выдающиеся и устойчивые результаты, получив высокие оценки на 50 выставках.

Ранее зоопсихолог Лариса Супникова рассказала, как отучить котов прыгать с помощью уксуса и цитрусов.